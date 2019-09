Selon la bourgmestre, Catherine Moureaux (PS), la décision de retirer les vélos Uber de Molenbeek est principalement motivée par "des raisons économiques". Ce ne serait pas à cause du vandalisme. L'entreprise américaine avait en effet quant-à elle justifié le retrait du service à cause de trop de vandalisme sur les vélos et des agressions sur des collaborateurs.

A nos confrères de BX1, la socialiste bruxelloise avancait de son côté une pratique commerciale: "Je rappelle que Villo! travaille chez nous avec succès". Selon elle, la principale raison serait en réalité que ces vélos ont été volés et trafiqués. Ils seraient ainsi sortis du système économique d'Uber qui y verrait un manque à gagner.

Georges-Louis Bouchez a réagi sur Twitter. "Que Catherine Moureaux ne veuille pas voir les réalités de Bruxelles n’est pas neuf. Mais ce qui est sidérant, c’est cette capacité à reproduire les mêmes erreurs", écrit le libéral. "Pendant ce temps, la région ne cesse de se dégrader. On ne peut accepter cette attitude !", conclut le libéral.

Le député et chef de groupe MR/VLD à la Ville de Bruxelles, David Weytsman, a aussi réagi : "N’importe quoi ! Évidemment qu’il y a de gros problèmes de vandalisme dans ces quartiers… Et amusant de voir le PS regretter le départ de Uber".