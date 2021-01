Pour rendre leur quartier chaleureux malgré la crise sanitaire et les températures hivernales, les associations et centres culturels de Neder-Over-Heembeek se sont creusé la tête. Pour la première fois, les deux bibliothèques heembeekoises, francophone et néerlandophone, la maison de la création de Neder-Over-Heembeek, le centre culturel néerlandophone GC Nohva, l'ASBL Bravvo et l'ASBL ADO Icarus s'associent et proposent une opération culturelle appelée Samen Chez soi . Cet événement se décline en plusieurs volets.

Le moment phare de l'opération aura lieu le samedi 6 février entre 16 h et 19h avec notamment un concert de musique. Durant trois heures, deux groupes de musique, l'un de musique brésilienne et l'autre de blues africain, sillonneront les rues de Neder-Over-Heembeek et du quartier Mutsaard à l'arrière d'un pick-up. Clin d'œil à la tournée de Saint-Nicolas qui s'est également faite en musique à l'arrière d'un pick-up.

Pendant le concert, des centaines de bougies seront déposées sur la place Peter Benoît pour former une sorte de mer de lumières sur la place de l'église au cœur de Neder-Over-Heembeek. Chaque petite bougie symbolisera un habitant. Ces derniers sont appelés à déposer leur bougie ou chauffe-plat dans un bocal (pour protéger la flamme du vent) au GC Nohva, (22 place Peter Benoit, NDLR) jusque vendredi prochain.



Parallèlement, des poèmes seront projetés dans l'espace public au travers de neuf vitrines. Sélectionnés par les bibliothèques, les poèmes sont imprimés sur des fines couches de papier claque et collés sur les vitrines. Eclairés depuis l'intérieur, les mots sembleront se détacher et se projeter dans l'espace public.

La première partie de Samen chez soi a déjà commencé il y a quelques semaines. Il s'agit de l'envoi de cartes de vœux. "Si vous ne le saviez pas encore, vous nous manquez terriblement. Tout comme vous manquez à tant d’autres", peut-on lire sur la page Facebook de l'opération. 20 000 cartes sont parties dans les boîtes aux lettres des Heembeekois. Ces derniers ont pu écrire un message sur la carte et l'ont ensuite déposé dans l'une des 19 boites prévues à cet effet (dans les bibliothèques, certains commerces etc...). Tous ces vœux seront ensuite affichés dans les vitrines des différents lieux culturels de Neder-Over-Heembeek à partir du 6 février.