L'information n'a pas encore fuitée dans la presse. L'information, reprise par la page Facebook 1120, provient du site de la Ville de Bruxelles. Le centre de vaccination de Neder-Over-Heembeek à l'hôpital militaire Reine Astrid, considéré comme le deuxième plus grand centre de vaccination bruxellois, ouvrira à la population ce lundi 3 mai 2021 à 9h45. La ville de Bruxelles rappelle que le centre est accessible via les transports publics avec les bus 47, 53, 56 et 57. Le parking de l'hôpital militaire est également à proximité pour les personnes y venant en voiture.

Ce centre de vaccination devait ouvrir il y a un mois mais son ouverture avait été repoussée suite à des problèmes rencontrés lors de l'approvisionnement des vaccins.

La prise de rendez-vous se fait via la plate-forme mise en place pour les centres de Bruxelles.