Pour mémoire, le commissariat, qui a déménagé en 2018 pour occuper des nouveaux locaux de l'avenue de Versailles, a été racheté en septembre 2020 par le CPAS de la Ville de Bruxelles pour y installer l'antenne du CPAS de ce quartier bruxellois. Les premiers travaux qui ne nécessitent pas de permis devraient commencer au printemps prochain. L'occupation des lieux est prévue pour fin 2022 au plus tard.

Khalid Zian a été questionné lundi soir lors du conseil communal par la conseillère PTB Riet Dhondt sur une éventuelle expulsion des squatteurs malgré le moratoire du gouvernement bruxellois qui interdit toute expulsion en période Covid jusqu'au 13 décembre. "Aucune mesure coercitive n'a été prise à l'encontre des occupants", a précisé le président.

L'élu socialiste a rappelé les faits : "Le 16 novembre, un ingénieur du CPAS venu procéder à une visite d'étude des lieux a constaté la présence de plusieurs personnes. Le département des travaux a demandé à ce que le bâtiment soit sécurisé pour que les relevés soient pratiqués".

Le 19 novembre, un autre agent s'est rendu sur place et a remarqué une fenêtre ouverte ainsi que la présence de personnes et des chiens sur les lieux. La police est venue à son tour prendre l'identité des squatteurs : ils se sont présentés comme des intermittents du spectacle réunis dans le collectif Fusain.

Le vendredi 20 novembre, des agents du CPAS accompagnés de la police se sont rendus sur place. "C'est la procédure habituelle, explique Khalid Zian. Ils ont demandé aux occupants de quitter les lieux volontairement. Ces derniers ont demandé un délai puis certains ont refusé de partir." Agents et policiers n'on pas insisté. Lundi lors du conseil communal, le président du CPAS a rappelé que les occupants sont entrés par effraction et ont changé les serrures.

Depuis lundi, le cabinet du président et le collectif ont engagé un dialogue pour trouver une solution "respectant les intérêts des occupants et du CPAS". Les membres du collectif demandent l'occupation temporaire du bâtiment. Soit de poser un cadre légal à leur occupation.