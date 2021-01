La Ville de Bruxelles souhaite réaménager entièrement l'espace déjà existant pour le rendre plus qualitatif. "L'aire de jeux actuelle fait 600 m², le futur parc fera 3700 m² soit six fois plus, décrit Zoubida Jellab. Nous allons planter une quarantaine d'arbres dont des fruitiers pour que les enfants puissent en profiter. Le parc sera situé au milieu des tours de logements sociaux. Il y a beaucoup de familles et d'enfants qui vivent dans ce quartier. Souvent dans des logements exigus. Avec ce parc, nous souhaitons leur offrir un petit coin de paradis". En plus des arbres, arbustes et petit écoulement d'eau prévus sur le terrain en pente, la Ville installe plusieurs zones ludiques. L'araignée, déjà présente et en bon état, restera en place et sera rejointe par 23 nouveaux modules de jeux. "Il y aura une zone avec des toboggans, des balançoires et des trampolines et une autre avec un parcours d'obstacle et une tyrolienne", énumère l'échevine. Une grande table de pique-nique est également prévue dans le parc. "Pour les goûters et les anniversaires", explique Zoubida Jellab. Pour cette dernière, la particularité de ces jeux est également leur accessibilité pour les enfants en chaise roulante. Un peu plus tard, les locataires du quartier pourront attribuer un nom à ce nouveau parc lors d'un processus participatif.

, précise d'emblée Zoubida Jellab, échevine Ecolo des espaces verts. L'attribution du marché à une entreprise pour les travaux du parc de jeux dans le quartier Versailles à Neder-Over-Heembeek est validée au conseil communal ce lundi. Les travaux sont prévus en février-mars pour une livraison un peu avant l'été soit au mois de mai.