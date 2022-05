Un premier convoi de sept patients venant d'Ukraine est arrivé vendredi en Belgique, à l'aéroport militaire de Melsbroek, indique le SPF Santé publique. Le but de cette évacuation médicale, résultat d'une coopération entre plusieurs partenaires, est d'offrir à ces personnes des traitements médicaux adaptés.

Il s'agit de jeunes patients, âgés de 2 ans à 17 ans, souffrant de cancers du sang, telles que la leucémie ou de tumeurs solides comme des tumeurs cérébrales. Leurs proches et eux sont arrivés en Belgique via Lviv (Ukraine) et ensuite la Pologne, où un hôpital spécifique pour les enfants atteints de cancer fuyant les combats a été mis en place pour coordonner l'évacuation vers les différents pays européens. Le vol, organisé par B-FAST, emmenait une équipe de pédiatres, d'infirmières et de traducteurs.

Arrivés en Belgique, les patients ont été emmenés à l'Hôpital militaire Reine Astrid de Neder-Over-Heembeek, où une plateforme d'accueil a été installée. Les enfants y ont été réexaminés par un médecin spécialiste et l'Office des étrangers a procédé à leur enregistrement.

Ils ont ensuite été répartis entre différents centres spécialisés en Belgique. Les proches sont, eux, hébergés par Fedasil dans les communes proches des hôpitaux traitants. La Commission européenne contribue financièrement à hauteur de 75% aux frais de transport et est en charge de la coordination des évacuations médicales.