Les citoyens et les autorités peuvent désormais communiquer via un nouveau canal.

En début de semaine a été établi un nouveau "Partenariat local de prévention" pour le quartier Meudon à Neder-Over-Heembeek. La charte de coopération a été signée par le bourgmestre Philippe Close et la zone de police compétente, la Zone Bruxelles-Ixelles, dans le but de "créer un lien direct et de confiance entre les habitants et les services de police".

"Avec la création de ce canal unique de communication entre la Ville, la Police et les citoyens, nous tenons à améliorer les relations de proximité entre les différents interlocuteurs et répondre plus efficacement et rapidement aux demandes des habitants", a déclaré le bourgmestre Philippe Close (PS).

Il y a quatre ans a ouvert à Neder-Over-Heembeek le premier commissariat de Bruxelles-Ville ouvert 24h sur 24, 7 jours sur 7.