En réalité, la colonne de secours habituelle soit deux autopompes, deux camions échelle, une voiture de commandement et une ambulance, a été dépêchée sur place. " Comme il n'y avait pas de bouche à incendie dans le coin, un camion citerne a également été envoyé. Cela fait une flopée de véhicules, reconnaît le porte-parole des pompiers bruxellois Walter Derieuw. Cela semble grave mais cela ne l'est pas. C'est seulement un cabanon qui a pris feu. Le propriétaire de l'abri de jardin pense que la cause de l'incendie est le poêle à bois rangé à l'intérieur du cabanon". Heureusement, il n'y a pas de blessés et les pompiers sont partis au bout de 30 minutes. Et le porte-parole du Siamu (Service d'incendie et d'aide médicale urgente) précise : "Il n'y a aucun lien ni avec la ferme Nos Pilifs ni avec l'attraction le Sortilège".

Au croisement entre le Petit chemin vert et Trassersweg à Neder-Over-Heembeek, à quelques mètres de la Ferme Nos Pilifs, un abri de jardin dans un jardin partagé a pris feu jeudi après midi vers 15 heures. Les habitants ont vu passer devant leurs fenêtres un ballet de véhicules de secours:lance une riveraine sur Facebook.