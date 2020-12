Le musicien Patrick Belmont, ou Strapontin, sort un nouvel EP, "The end of logic". L'occasion pour lui et le réalisateur Yvan Megal de produire un clip sous la forme d'un jeu vidéo. Dans les rues de Bruxelles, le joueur doit récupérer un maximum de likes, de retweets et de followers.

"On a commencé à travailler sur ce projet en 2019. Nous voulions questionner notre relation aux réseaux sociaux et ce que nous souhaitons d'eux : de l'amour, de la célébrité ?", expliquent les concepteurs du jeu, qui est disponible gratuitement sur le site de l'artiste Patrick Belmont.