Cinq logements à finalité sociale, quatre logements de transit, un espace de coworking, des jardins collectifs intérieurs et suspendus, un nouvel accès à la Salle de sports de l’école Baron Steens, un parking vélo, etc. vont être construit au 275 rue Haute. La Ville de Bruxelles et la Région bruxelloise investissent 2,45 millions d'euros dans un projet qu'elle veut durable.

Dessiné par l’équipe Makker Architecten & Gutierrez Delafuente, ce projet comblera une dent creuse et permettra de créer un lieu durable et partagé mêlant logements à finalité sociale, espaces de travail, jardins collectifs et infrastructures communautaires.

"Les lieux sont pensés pour répondre à des fonctions multiples et attendues dans le quartier au sein d’une cohabitation harmonieuse. Des équipements communautaires sont prévus pour rendre le lieu ouvert sur la Ville et accessible à tou.te.s, PMR compris. Un accès à la salle de sports de l’école Baron Steens sera aménagé ainsi que la rénovation des douches et sanitaires au sous-sol. Il permettra d’ouvrir cette infrastructure sportive aux habitants et associations en dehors des heures scolaires", précise la Ville dans un communiqué.