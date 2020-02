Chaque année, ces opérations rassemblent de nombreux volontaires, amoureux de la nature et des petits reptiles. C'est une fois de plus le cas cette année. La fin de l'hiver approche et les batraciens vont entamer ce week-end leur route de migration vers les mares où ils pondront tranquilement au printemps.

De fin février jusqu'en avril, les volontaires de l’association Natagora s’activent sur plus de 100 sites à travers toute la Wallonie et Bruxelles pour sauver ces petits êtres des dangers des routes qui séparents leur lieu d'hibernation de la mare. Ainsi, neuf opérations de sauvetage auront lieu à Bruxelles ce week-end, notamment à Neder-Over-Hembeek, Boitsfort et Auderghem (voir la carte interactive).

"Les températures nocturnes vont dépasser les sept degrés et des averses sont prévues. Nous nous attendons donc à ce que les batraciens sortent de terre et se dirigent vers leurs sites de reproduction. La migration devrait ensuite se poursuivre jusqu'en avril, avec des périodes plus ou moins intenses selon les conditions météo ," détaille Serge Tiquet, chargé de mission chez Natagora. Malheureusement, leurs trajectoires croisent souvent des axes routiers plus ou moins fréquentés et nombre d’entre eux se font écraser. Voilà pourquoi Natagora incite les automobilistes à lever le pied et à redoubler de prudence.



Chaque année, l’opération rassemble des centaines de participants dont des enfants, ravis de découvrir salamandres, crapauds et grenouilles à proximité de leur maison.