À l’approche des fêtes de fin d’année, les commerçants de la rue Wayez soupirent en voyant la diminution du nombre de clients depuis le début des travaux. La commune, de son côté, organise des festivités de Noël dans l’espoir de redynamiser le quartier.

Dans son magasin de bijoux, Fethe a le moral dans les chaussettes avec "ces travaux qui n’en finissent pas". "Ça ne va pas bien, dit-il sans détour. On perd plus de la moitié des clients. On ne prépare même pas Noël, car personne ne vient et il faut limiter les frais. Si ça continue, la plupart des commerçants vont partir… nous en premier."

Au magasin Génération Shoes, on estime la perte de clients à 70 %. "Les clients qui venaient à pied viennent encore ici. Mais on a habituellement beaucoup de clients de la périphérie comme Dilbeek ou Drogenbos : ceux-là ne viennent plus, car il est impossible de se garer", déplore de son côté Vasken du magasin de chaussure Vasco.

L’espoir d’un avenir prospère… après 2023

Le chantier est actuellement prévu jusqu’en mai 2023, avec un étalement par tronçon. Une date qui semble encore loin pour les exploitants anderlechtois.

"On respecte les échéances et tout se passe bien, tient à rassurer l’échevine de la Mobilité Susanne Müller-Hübsch (Groen). Les travaux ne sont jamais agréables. Mais on a déjà fait un long trajet, et la situation de la rue sera bien meilleure après le chantier. " Car c’est en effet la perspective d’un avenir meilleur qui fait tenir les commerçants, malgré des craintes quant à la diminution de l’offre de stationnement en voirie et les prix du futur parking souterrain de la place de la Vaillance.

"Quand on voit les plans du piétonnier, il y a du positif. On espère vraiment que cela aura de bonnes répercussions sur tout le quartier", croise les doigts Vasken.

Des aides communales inexistantes

La question des aides fait cependant aussi grincer les dents. "Ici, un loyer commercial est au minimum à 2 000€. Ce qu’on propose est insuffisant", soupire Fethe.

La commune ne prévoit pas d’aide financière directe… "C’est la Région qui s’en occupe. De notre côté, on a préféré un programme de soutien, développe Elke Roex (Vooruit), échevine des Commerces. On compte faire beaucoup d’animations dans le quartier pour les fêtes de fin d’année pour montrer que la rue et les commerces sont toujours bien accessibles". Une patinoire sera par exemple installée ce samedi sur la place de la Résistance. Dans l’espoir d’attirer du monde rue Wayez.

