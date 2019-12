En feu, un sapin de Noël peut enflammer tout le salon en moins d'une minute.

Maintenant que la fin de l'année approche, les risques potentiels d'incendie dans l'habitation augmentent sensiblement, rappellent les pompiers.

"Noël peut être cruellement perturbé par des risques accrus d'incendie par l'utilisation imprudente d'éclairage d'ambiance et de décorations de Noël. Un sapin de Noël en feu peut, par exemple, enflammer tout le salon en moins d'une minute", explique Walter Dereeuw, porte-parole des pompiers bruxellois. "Un sapin de Noël en feu peut, par exemple, enflammer tout le salon en moins d'une minute."

Les causes les plus évidentes d'incendie pendant la période des fêtes sont notamment les bougies, la cuisson de nourriture, les compositions florales, les feux de cheminée et les courts circuit liés à l'utilisation d'éclairage de Noël.

Enfin, les pompiers rappellent l'importance d'un détecteur de fumée. "Avec ce dispositif, vous avez deux fois plus de chances de survivre à un incendie."