Environ 200 personnes se sont rassemblées lundi matin devant l'école communale n°1 de Schaerbeek (Bruxelles), située rue Josaphat, pour réclamer justice face à des soupçons de pédophilie au sein de l'établissement.

La mère d'un fillette de quatre ans, inscrite dans l'école, a récupéré cette dernière jeudi après l'école et remarqué des saignements au niveau des parties intimes de l'enfant. Celle-ci et ses parents ont été pris en charge à l'hôpital Paul Brien, puis transférés au CHU Saint-Pierre.

"On veut la justice! ", criaient lundi les manifestants devant l'école. "On a attendu des réponses vendredi mais aucune explication n'est venue", déplore ce père de deux enfants dont l'aînée, inscrite à l'école communale, est restée à la maison en attendant que lumière soit faite sur les faits. Il a pris part au rassemblement à la suite d'une vidéo partagée sur Facebook par "un ami candidat aux élections".

Plusieurs manifestants se montrent prudents et disent attendre "la confirmation ou non du viol". "On essaie de ne pas paniquer mais on ne sait rien", acquiesce cette mère de trois enfants. "Tant qu'on ne saura pas ce qu'il se passe, ce sera comme ça tous les jours", enchaîne une autre en désignant la foule.

La situation sur place :

Le parquet de Bruxelles confirme la blessure mais toutes les hypothèses restent ouvertes quant à sa cause: viol, abus sexuel ou simple jeu d'enfant, explique la police. Une dizaine d'agents a été mobilisée pour fermer la rue à la circulation et assurer la sécurité des enfants, en maintenant notamment hors de l'établissement les parents en colère qui se pressent aux portes de l'école.