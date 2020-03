Chaque semaine, La DH vous livre les bons plans sortie du week-end en Région bruxelloise.

Nombre de grands salons et concerts sont annulés ou reportés à Bruxelles. Mais s’il vous en faudra plus que le coronavirus pour vous empêcher de sortir, voici une petite sélection d’événements auxquels participer ce week-end.

Le lancement du BANAD

Le BANAD est l’événement incontournable pour tous les amateurs d’Art nouveau et d’Art déco en quête de nouvelles découvertes. Au menu ce week-end : une soirée d’ouverture jazzy au Résidence Palace, une visite des coulisses du CIVA, de l’église Saint-Augustin et de son panorama, Le Flagey après concert.

Les samedis ludiques

Un samedi par mois, venez découvrir de nouveaux jeux, rejouer ce classique dont on ne se lasse pas ou partager vos coups de cœur. Pour une heure ou pour l’après-midi, en famille, entre amis ou même seul, la table de jeu du Point Culture est ouverte de 14h à 17h30 !

L’expo What the foot

Il y a ceux qui pensent que le foot, ce n’est pas un sport de fille. Mais il n’y a pas qu’eux. Et, surtout, il y a “elles” – les joueuses, coachs, arbitres, supportrices, journalistes -, celles qui ont la passion du jeu et qui donnent au football sa dimension planétaire et populaire. Une expo à découvrir jusqu’à dimanche au Centre du photojournalisme Géopolis.

Brussels Vintage Market

Le marché vintage revient dans les anciennes casernes Fritz Toussaint pour une édition street et sportswear des années 80 et 90. Des vêtements de seconde main, de la nourriture et de la musique (plusieurs DJs mettront l’ambiance) : le combo parfait pour un dimanche réussi, en famille ou entre amis.