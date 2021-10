Nora est scandalisée car Belfius refuse de lui ouvrir un compte Business: accusée de racisme, la banque se défend Bruxelles Anciaux Sylvain © BELGA

C’est dans la consultance en webmarketing que Nora a trouvé sa voie. Après un passage par MolenGeek, une structure de Molenbeek visant à former et faciliter l’accès aux technologies, la jeune entrepreneuse a voulu franchir une première étape décisive : ouvrir un compte en banque pour son activité. "J’avais choisi le Business Pack, je devais prendre un rendez-vous dans une agence", ce qu’elle a fait dans l’agence la plus proche, à Arenberg. Seulement voilà, elle n’a même pas eu l’occasion d’aller au rendez-vous avec le conseiller. " Quand il m’a appelée la veille du rendez-vous, c’était pour me convaincre de ne pas venir."