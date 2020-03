La Fédération des CPAS bruxellois demande des mesures fortes et urgentes pour les 23 000 personnes vivant ou travaillant dans les maisons de repos.

On se rappelle toutes et tous l'épidémie de COVID-19 dans la maison de repos La Cambre à Watermael-Boitsfort : 33 personnes infectées aux dernières nouvelles. A Berchem-Sainte-Agathe également, sept pensionnaires sont décédés le week-end dernier. Les autorités avaient assuré que ces décès n'avaient pas de lien avec le COVID-19... En réalité, le COVID-19 est présent dans la plupart des séniories, homes et maisons de repos établis sur le territoire régional. Plus de 23.000 personnes dont 13.000 résidant(e)s et 10.000 travailleurs(euses), essentiellement des femmes sont donc directement impactées par la pandémie. Le tout sans moyens suffisants.

C'est l'objet de l'appel urgent lancé par la Fédération des CPAS des 19 communes bruxelloises (Brulocalis). "Dès le 17 mars, le secteur avait plaidé pour que les maisons de repos des trois Régions bénéficient d’une priorité tant dans le matériel de protection que de dépistage mais aussi de la mobilisation du personnel. Aujourd’hui, à Bruxelles, le personnel et les résidants de nos maisons éprouvent un triste et presque désespérant sentiment d’abandon", alerte la présidente Brulocalis Karine Lalieux, qui propose, au nom des 19 CPAS et de la Fédération professionnelle des maisons de repos, plusieurs mesures urgentes, dont voici le détail.

Un certificat de non-contagion pour les personnes revenant de l'hôpital.

La socialiste loue la Wallonie pour avoir "courageusement requis que les résidants nouvellement admis au retour de l’hôpital présentent au moins un certificat de non-contagion. Une mesure équivalente doit être prévue à Bruxelles : un certificat de non-contagion ou test COVID-19 négatif doit être présenté au retour de l’hôpital."

Du matériel de protection en urgence.

Les masques chirurgicaux livrés par Iriscare sont insuffisants tandis qu'il manque également de gants, de tabliers, de lunettes, voire des visières. "Si l’usage de ce matériel est pratique courante dans les hôpitaux, il ne l’est pas du tout en maison de repos. Des formations urgentes au bon usage de ce matériel sont indispensables." De même, "nos maisons de repos bricolent et sont face à un absentéisme grandissant de personnel craignant la contamination. Cette absence de personnel au chevet des patients pourrait avoir un effet des plus préjudiciables. Le personnel de nos maisons doit recevoir dans les meilleurs délais le matériel de protection indispensable pour préserver tout un chacun (personnel, proches, autres résidants) et accompagner le cas échéant des résidants COVID-19 : masques FFP2, tabliers, lunettes, visières."

Un dépistage prioritaire.

Le secteur des maisons de repos a demandé une forme de priorité pour le dépistage vu le risque de létalité des résidants. Dans sa réponse du 26 mars 2020, la ministre fédérale de la Santé avait répondu que "le personnel soignant nécessaire aux soins sera testé en priorité en cas de troubles respiratoires, afin de pouvoir être ramené rapidement en soins en cas de test négatif". Seul le personnel hospitalier était alors apparemment visé. "Les maisons de repos doivent elles aussi avoir une priorité pour le matériel de dépistage et ce pour l’ensemble de son personnel égale à celle des hôpitaux."

Des psys pour le personnel et les résidants.

Les maisons de repos, confinées, sont coupées de l’extérieur. Là où un foyer COVID-19 s’est propagé, la distanciation sociale peut conduire à la détresse voire à la désespérance. Des psychologues en suffisance doivent pouvoir être mobilisés pour accompagner les équipes et les résidants particulièrement dans les maisons avec un foyer COVID-19.