Notre-Dame de Laeken illuminée dès cet été, de quoi faire rayonner Bruxelles BruxellesReportage Alice Dive © JC Guillaume

On l’aperçoit au loin. Grande, élancée, majestueuse, royale même. Au nord, elle surplombe l’axe de circulation que les Bruxellois et visiteurs de la capitale empruntent quotidiennement. Il faut dire que l’édifice est emblématique pour la Belgique : sa crypte abrite les sépultures de tous les souverains belges ayant régné et leurs épouses, ainsi que celles de certains membres de la famille royale. C’est l’église du Roi. C’est Notre-Dame de Laeken. Le monument néogothique, datant du XIXe siècle, n’est pas classé mais est considéré comme un bâtiment patrimonial… à mettre en lumière. Beliris, le maître d’ouvrage public bruxellois, s’y emploie depuis l’automne dernier.