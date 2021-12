Astrid et Leticia, ce sont les deux candidates bruxelloises de la nouvelle émission de la RTBF "My Tiny restaurant". Le concept de l’émission est de confronter 10 équipes qui doivent toutes créer une carte, un business plan et un restaurant version "tiny" dans un container. Au bout de la compétition, il y a 15 000 euros à la clé pour pouvoir ouvrir réellement son restaurant.

Surnommées Poupie (Astrid), et Tish (Leticia), les deux cheffes bruxelloises se sont rencontrées il y a une dizaine d’années à l’école hôtelière de Namur. Leticia, Saint-Gilloise, est dans l’Horeca depuis ses 18 ans. Elle a travaillé dans des endroits variés : étoilés, brasseries, gastros et aujourd’hui elle est responsable variétés pour le groupe La Villa Lorraine. Astrid, Etterbeekoise, travaille quant à elle au Wolf, et y fait du live cooking pour la boucherie Dierendonck. Elle travaille également pour des évènements comme le Tram Expérience.

© RTBF

"C’est ma sœur qui m’a parlé du casting", explique Astrid. "Et je ne me voyais pas participer à l’émission sans Leticia. Pendant le premier confinement, on a eu l’idée de créer un café de petits déjeuners, ouvert tôt le matin, parce qu’on s’est rendu compte qu’il n’y avait pas tellement ce style d’Horeca à Bruxelles", ajoute-t-elle. C’est donc sans surprise que dans leur passage dans l’émission mercredi soir, elles ont proposé le concept de comptoir matinal. "On ne veut pas servir seulement de la viennoiserie et un œuf sur le plat mais quelque chose de plus complexe", explique Leticia. L’idée est de revisiter les produits du petit déjeuner dès le matin. Mercredi, les téléspectateurs ont pu découvrir la décoration de leur Tiny restaurant, dans un style cosy, où les gens se sentent bien, "comme dans leur salon".

Fusionnelles et complices en cuisine, les deux candidates ont paru quelque peu stressées lors de leur première apparition télé. Mais c’est avec du recul qu’elles nous en parlent à présent car le tournage avait lieu en août et en septembre. "Le tournage se passait en dehors de nos services mais c’était chaud de passer de l’un à l’autre", explique Astrid. "Avec le recul, il y a certaines choses qu’on aurait fait autrement mais bon, c’est normal", ajoute Leticia. Isabelle Arpin est une cheffe étoilée et membre du jury de l’émission avec l’investisseur Jonathan Blanchart et l’influenceur Thibaud Villanova. "Isabelle Arpin est très belle découverte, elle nous a beaucoup soutenu", confient Astrid et Leticia

Les deux cheffes n’avaient pas réalisé l’ampleur de l’émission sur leur vie respective et elles en retirent une expérience plus que positive. "On a vécu ces moments à 200%, c’est avant tout une expérience humaine, la cuisine c’est du social".

Malheureusement, la première émission fut la seule et unique du duo bruxellois, éliminé ce mercredi. Mais leur concept reste prometteur et il y a fort à parier que le comptoir matinal fera un jour son apparition dans la Capitale.