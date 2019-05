Le taux de chômage des Bruxellois n’a jamais été aussi faible. Une plume à mettre au chapeau du gouvernement actuel même si - à l’instar des bons chiffres nationaux - la situation bruxelloise est aussi le fruit d’une conjoncture économique favorable. Fin décembre 2018, Bruxelles comptait 15,7 % de chômeurs, soit une baisse de trois points et de… 18 % depuis le début de la législature.

Bruxelles reste néanmoins loin derrière la Flandre (6 % de chômage, soit le quasi plein emploi) et derrière la Wallonie (13 %). Le chômage des jeunes reste quant à lui très élevé : près d’un jeune Bruxellois sur quatre n’a pas d’emploi. Ils étaient un sur trois en 2012. Surtout, à entendre les spécialistes, cette situation favorable pourrait ne pas durer. Le prochain exécutif bruxellois devra trouver de nouvelles pistes pour tenter de garder le bon cap actuel.

Fracture sur le chômage dégressif, one.brussels partagé

Les partis sont plus que jamais divisés sur la question de la dégressivité du chômage. Assez logiquement, on retrouve une divergence de vue entre les partis plus progressistes et les formations plus conservatrices. À noter la position très partagée de One.brussels sur cette question : "Nous sommes contre le fait de supprimer les allocations de chômage et d’envoyer alors toutes ces personnes vers les CPAS, les allocations de chômage restent dégressives, mais dans certaines limites", affirme la liste menée par Pascal Smet (SP.A).

Semaine des quatre jours, défi impose une formation

On retrouve le même schisme entre les formations politiques sur la proposition relative à la semaine des quatre jours (sans perte de revenus). Défi est pour moyennant une formation obligatoire le 5e jour. Les libéraux estiment de leur côté que "la facture sera payée par les entreprises et les contribuables".

Fin des droits au chômage, tous contre sauf Destexhe et N-VA

Sur la question de la fin des droits sur le demandeur d’emploi refuse trois propositions de job, tous les partis sont contre sauf la liste Destexhe et la N-VA. Ces derniers prônent "une allocation plus élevée au début, qui est dégressive et qui s’arrête après deux ans. Seule la Belgique a un système illimité dans le temps. Nous constatons que cela ne stimule pas assez la recherche d’emploi."

