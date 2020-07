La semaine dernière, nous vous informions que la fille d’une patiente de l’hôpital Delta avait déposé plainte pour violences contre l’institution. Atteinte d’un cancer des os, Laila Affan y était hospitalisée dans le service d’oncologie. Selon ses filles, une infirmière aurait refusé de lui porter assistance après que Laila a chuté dans la nuit du 11 au 12 juillet. "On a retrouvé ma mère avec de nombreux hématomes sur les jambes et dans le dos. Elle était terrifiée."

Contactée, la direction du Chirec indiquait alors qu’une enquête était ouverte en interne. Elle dispose aujourd’hui des conclusions de cette enquête. "Nous tenions à avoir tous les éléments en notre possession avant de réagir, d’autant que communiquer à ce sujet est toujours délicat dans la mesure où nous sommes tenus au secret médical", précise le Dr Benoît Debande, directeur général administratif et financier du Chirec.

L’enquête assure que la patiente a été prise en charge dans les meilleurs délais et que les hématomes ont été causés par la chute de la patiente et par l’état général de sa maladie. "Nous n’avons pas le moindre doute sur la qualité et la rapidité de la prise en charge de la patiente. Du personnel l’a entendue tomber et lui est donc immédiatement venu en aide. Un médecin s’est par ailleurs bien déplacé pour constater son état, nous avons les documents qui le prouvent. Au vu de sa pathologie, le traitement qu’elle suit n’est pas sans conséquences. On leur a expliqué, à elle et ses filles, les raisons médicales pour lesquelles elle présente des hématomes."

Le directeur du Chirec tient en outre à saluer le travail de son personnel qui "a été indispensable pour traverser la crise sanitaire et qui continue aujourd’hui à se dévouer corps et âme pour soigner nos patients". De son côté, la fille de Laila Affan continue à croire en la version de sa mère mais précise ne pas condamner le corps médical dans sa totalité. "On dénonce le comportement d’une infirmière mais les autres infirmières du service ont été magnifiques avec nous, elles étaient aux petits soins."

Une plainte ayant été déposée à la police, le parquet de Bruxelles se chargera de faire toute la lumière sur cette affaire.