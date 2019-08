Idéalement situé en face du Manneken Pis, le Poechenellekelder propose depuis 1991 plus de 80 bières spéciales ainsi que de la petite restauration typiquement bruxelloise. Lorsque l’on pénètre à l’intérieur de cet établissement bourré de charme, l’on se retrouve instantanément dans un autre univers. Des marionnettes aussi délirantes les unes que les autres sont accrochées aux murs et côtoient des arbalètes et instruments de musique.