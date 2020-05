L’un des lieux touristiques les plus emblématiques de Belgique est au bord de la faillite.

Victime, comme l’ensemble du secteur touristique belge, de la crise du Covid-19, l’Atomium appelle les pouvoirs publics à l’aide. L’ASBL Atomium affiche un déficit "d’au moins 3 millions d’euros pour l’exercice 2020. Alors qu’en février, le conseil d’administration validait un boni de 800 000 euros", détaillent les membres du CA dans un communiqué alarmiste publié hier après-midi. "Le différentiel est énorme et pourrait être fatal à l’un des emblèmes de la Belgique."

Comme pour l’ensemble du secteur touristique, il s’agit ici de pertes sèches, impossibles à récupérer rapidement, d’autant que la clientèle de l’Atomium vient d’abord de l’étranger. Difficile, voire impossible, de compter sur le retour des touristes pour remplir les caisses rapidement.

Les administrateurs de l’Atomium en appellent donc aux pouvoirs publics pour sauver cet emblème touristique national. Sauf que les recettes de l’Atomium proviennent exclusivement du ticketing, de la location de salles et du merchandising. Les pouvoirs publics tels que la Ville de Bruxelles ou la Région bruxelloise via son volet Image de Bruxelles subsidient des événements liés à l’Atomium, qui ne reçoit donc aucun subside structurel.

"L’ASBL vit de ses recettes propres à 93 % (89 % exclusivement liés à la billetterie, le reste étant généré par le merchandising et la location d’espaces). Elle reçoit environ 3 % de subsides tous ponctuellement liés à la politique d’expositions. D’ici la fin de l’année, et même si les contrats étudiants et intérimaires ont été coupés, que les horaires ont été redéfinis, les réserves financières de l’Atomium seront épuisées", poursuivent les administrateurs.

Ainsi, le gouvernement bruxellois a subsidié une exposition organisée au Brussels Design Museum, géré par l’ASBL Atomium, tandis que la Ville de Bruxelles subsidie elle aussi uniquement des événements et expositions. "Nous allons faire tout ce qu’on peut pour sauver ce bâtiment emblématique pour Bruxelles et la Belgique", promet l’échevine bruxelloise en charge du Tourisme Delphine Houba (PS). Pour l’heure, la Ville va d’abord étudier la situation avant de prendre une quelconque décision. Un subside exceptionnel est-il envisageable, légalement possible ? "Il est trop tôt pour le dire. Nous allons étudier la situation", poursuit l’élue socialiste, invitant dans la foulée la Région bruxelloise et le gouvernement fédéral à entendre - et répondre - à l’appel à l’aide de l’Atomium.

Pour se sauver, l’Atomium table sur une exploitation "normale" au plus tard le 1er juillet, voire le 1er juin. "En ce qui concerne son public, nous allons, comme cela avait été le cas après les attentats, compter sur les Belges lors de la réouverture." Le public belge représente en effet 30 % des 8 241 033 visiteurs. "L’enjeu est de ne pas descendre en dessous des 25 % de fréquentation."