En 2022, Anima revient en chair, en os, en papier, en carton, en cellulo et en plasticine, bref "en présentiel" comme on dit maintenant. Le festival du film d’animation bruxellois s’installera bel et bien à Flagey durant les vacances de carnaval: du 25 février au 6 mars, "une dizaine de séances" y sont prévues chaque jour. Soit 248 films, dont 24 longs, selon la programmation dévoilée ce 1er février.

"Il s’agira sans doute du premier festival belge à avoir lieu quasi normalement", pense la codirectrice Dominique Seutin. "La capacité de nos salles sera presque à 100%, moyennant masques et CST". Mais les organisateurs décrivent aussi cette 41e édition comme "hybride" puisque la plateforme online est relancée. Idéal pour votre exode en gîte ardennais. Voilà donc 5 infos à connaître sur l’événement.



1 Le dernier Pixar en exclu belge

Disney balancera le dernier Pixar le 11 mars sur sa plateforme de streaming Disney +. Mais le géant aux grandes oreilles fait à Anima l’honneur de projections en salle. "Les deux seules en Belgique", assure l’organisation. Une idée au poil. Car justement, "Alerte Rouge" est l’histoire d’une ado de 13 ans qui se transforme en… panda roux géant quand elle se laisse déborder par ses émotions.

2 Un sommet d’animation en ouverture

Autre événement: le film d’ouverture. Il s’agit de "Le Sommet des Dieux", que "toute l’équipe d’Anima" avoue avoir "adoré". Cette adaptation du mythique mangaka Jiro Tanigushi est nominée 3 fois aux Césars (meilleur film d’animation, meilleure adaptation, meilleure musique originale). Elle vous emmènera titiller les sommets himalayens, mais aussi de l’animation contemporaine.

3 Panique au Village revient

© Panique SPRL – Pic Pic Andre Productions

Anima s’assortit aux vacances de carnaval. Mais aussi au carnaval permanent de "Panique au Village". 2021 fera une nouvelle fois honneur aux figurines de Patar et Aubier puisque Cowboy, Indien, Cheval et leurs déjantés copains y prévoient… des vacances. Le film s’appelle "Les Grandes Vacances", dure 26 minutes et ne s’annonce pas de tout repos, loin de là.

4 Un nouveau label

Fierté des programmateurs ixellois, un nouveau label fait son apparition. "Il souligne une tendance qui s’amplifie ces dernières années, dans les fictions comme les docs", plaide Karin Vandenrydt, codirectrice. "De plus en plus de films embrassent les grands thèmes actuels autour de l’intégration, l’environnement, les conflits… Ce sont des films aux enjeux sociaux et politiques engagés".



Ce label, symbolisé par les lettres "INCL" dans la programmation, s’écrit chez les adultes ("Flee", "La Traversée", "Ma Famille Afghane"…) comme chez les enfants ("Alerte Rouge", "Même les Souris vont au Paradis", "Où est Anne Frank", "Poupelle"…) Dans cet esprit, signalons aussi la première "Soirée Queer" qui, outre le long "Flee", aligne 12 courts au propos LGBT.



5 Tout le court et moins court en ligne

En 2021, Anima s’est tenu 100% en ligne. Près de 6.000 utilisateurs ont créé un compte sur sa plateforme pour un total de près de 135.000 streams et quelque 6.800 tickets pour les différentes séances. Un succès.

Qui ne sera peut-être pas réédité en 2022: aucun long-métrage ne sera plus disponible online. On peut voir le verre à moitié vide, mais aussi à moitié plein: la formule revient tout de même avec "quasi tout le programme court", vante la codirectrice Dominique Seutin. Soit près de 2.000 minutes, ou 33 heures. Dont des clips, les programmes habituels "Best of Shorts" et "C’est du Belge", la Nuit Animée, la séance queer… "Et quelques trucs qui ne sont pas en salle". C’est le cas d’une sélection de 5 "longs courts-métrages", reçus en grand nombre cette année, regroupés dans le programme adulte "Not so Short".



Les kets ne sont pas oubliés: à leur attention seront regroupés plusieurs programmes de courts et moyens métrages, dont un alléchant "Opération Père Noël", un nouveau "Zébulon le Dragon" et le dernier "Panique au Village". Cerise sur le gâteau: les films primés seront disponibles dans un package clef sur porte la nuit de la cérémonie de clôture, jusqu’à 4h du mat.