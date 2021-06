Les prochains points d'information et d'inscription se tiendront le vendredi 18 juin sur la Place Houwaert et le dimanche 20 juin au Square Félix Delhaye. Une permanence est également organisée quotidiennement au sein de la Maison communale de 13h à 17h.



L'antenne communale de vaccination se situe à la salle de sport Nelson Mandela - Rue Verte 50 à Saint-Josse-ten-Noode. Elle est accessible jusqu'au 13 juillet après prise de rendez-vous de 10 heures à 17 heures.

L'engouement de la population ne semble pas s'essouffler puisque 446 personnes ont été vaccinées en une seule semaine à l'antenne communale de vaccination de Saint-Josse. 361 injections concernaient une première dose et 85 une seconde.", explique le bourgmestre Emir Kir.Pour rappel, les autorités communales continuent à être présents sur le terrain via les points communaux d'information sur la vaccination afin de sensibiliser et inscrire la population à l'antenne communale de vaccination.