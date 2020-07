Sur proposition de la secrétaire d’Etat au Logement, Nawal Ben Hamou (PS), le gouvernement bruxellois a marqué son accord sur l’acquisition du projet clé sur porte "Corbeau" situé au 17 de la rue du Corbeau à Schaerbeek.

Le projet Corbeau prévoit 18 logements dont un premier bâtiment à front de rue qui totalise 14 appartements (studios et appartements une et deux chambres) et un second bâtiment en fond de parcelle qui totalise quatre maisons (trois chambres). Les deux bâtiments sont construits sur des sous-sols communs abritant vingt emplacements voitures, quatre emplacements motos, des emplacements vélo ainsi que des caves. L’ensemble du projet dispose déjà d’un permis d’urbanisme.

Le budget prévu par la SLRB pour cette acquisition est de 5 millions d’euros. Cette acquisition réalisée pour le compte de la société immobilière de service public Commensia s’inscrit dans le cadre de l'Alliance Habitat. Les logements seront disponibles à l’automne 2020.