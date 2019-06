Toujours mis en scène de Gilles Daoust, l’Ommegang revient déployer ses fastes sur la Grand-Place de Bruxelles mais aussi dans les rues avoisinantes.

Le principal changement pour cette édition-ci concerne... la date de l’événement. "Actualité oblige, le premier vendredi du mois de juillet et le mercredi qui précède étaient déjà pris par le Grand Départ du Tour de France", commence Paul Le Grand, président d’Ommegang Brussels. "L’Ommegang aura donc lieu les 26 et 28 juin et les festivités au parc Royal, du 26 au 29 juin, dès midi jusqu’à 21 heures. Le départ du cortège aura lieu de la place Royale avec arrêt à l’église du Sablon puis descente vers la Grand-Place."

Ce changement de dates permettra aux organisateurs et à la ville de voir s’il ne conviendra pas de changer les dates de cet événement dorénavant. "L’événement tombe dans les jours qu’on appelle blancs, poursuit Paul Le Grand. On touchera sans doute un public qui a l’habitude d’être déjà parti en vacances début juillet. On sait que d’ores et déjà, notre public est très belge, dont cinq cents aficionados qui reviennent quasiment chaque année. Il sera aussi intéressant de voir l’impact de ce changement de date du point de vue touristique. On fera des comparaisons, tant pour le public payant sur la Grand-Place que lors des animations du parc et du cortège gratuit dans les rues de Bruxelles. Pour ce cortège, nous avons fait une affiche spécifique parce que nous voulons toucher un maximum de gens, et tous les âges. Des études ont montré que notre public est plutôt dans la tranche 45 ans et plus. Mais il est important de préciser qu’au parc, les animations concerneront tout le monde, avec des jeux équestres pour les enfants mais aussi des démonstrations et formations au tir à l’arbalète. Le concours de Tir des Arbalétriers se fera lui, au Sablon, les jours d’Ommegang, à 19h20. Et le Serment qui l’emportera rentrera sur la Grand-Place avec la flèche d’or."

Les quatre jours au parc seront à ne pas manquer, selon Paul Le Grand. "Nous avons vraiment investi dans diverses activités. Outre celles qui viennent d’être mentionnées, le marché Renaissance a été revu et accueillera les artisans sur 160 m². Au village Renaissance auront lieu des joutes pour les enfants - avec des épées en mousse, rassurez-vous. Tout cela nous permettra de faire connaître l’Ommegang, ses racines, son histoire aux nouvelles générations ; c’est un événement qui est rentré dans les livres scolaires."

L’organisateur insiste aussi sur le rôle social de l’Ommegang. "Nous travaillons depuis plusieurs années avec le Kiwanis. Il faut aussi savoir que tous les groupes de figurants sont des ASBL rémunérées par Ommegang Brussels et avec cet argent-là, soit elles viennent en aide à leurs œuvres sociales soit créent de nouvelles œuvres artistiques."

Depuis trois ans, "The Royal Break" a été créé pour toucher les 18-35 ans. Il s’agit d’une terrasse lounge et afterwork ouverte de midi à 2h du matin du 22 juin jusqu’au 29. Du sable de la mer du Nord apportera une ambiance "Beach".

Quant au metteur en scène Gilles Daoust, il souligne à quel point l’Ommegang a évolué ces dernières années. "Cela fait 13 ou 14 ans que je m’occupe de la mise en scène de l’événement et on est très fiers d’avoir amené au fil des années des invités qui ont apporté leur notoriété, leur savoir-faire, leur humour et leur sympathie à l’Ommegang. On est très fier d’avoir cette année Natacha Régnier comme héraut et très heureux aussi de retrouver nos habitués que sont Thomas de Bergeyck, Bert Kruysmans et Jo Lemaire en tant que commentateurs français, anglais et néerlandais, ou encore les chanteurs lyriques Isabelle Everarts de Velp et Sébastien Romignon Ercolini."

La reconstitution historique fidèle n’empêche pas une certaine évolution, pour Gilles Daoust. "L’an dernier, on avait eu l’occasion d’amener une innovation : Pierre Kroll était venu dessiner l’Ommegang en direct avec projection sur écran géant pendant le spectacle et diffusion sur les réseaux sociaux. À noter que nous avons collecté et édité les dessins réalisés à cette occasion en un Krollegang qui vient de paraître. On veut perpétuer cette tradition en mettant en avant un géant de la bande dessinée: Dany (Olivier Rameau, Bernard Prince, Histoire sans héros, Les (blagues) coquines...). Il travaillera donc en direct. Va-t-il y ajouter une petite touche coquine à l’Ommegang en croquant la Pucelle de Bruxelles ? On verra bien."

© ERIC DANHIER / EDANHIER



Concert symphonique le 27

Paul Le Grand rappelle pour sa part que l’Ommegang est un événement onéreux. "Sur un budget de 400 ou 420 000 euros, nous recevons des aides de la ville et de la région, à hauteur de 80 000 euros chacune, le reste provenant du sponsoring et de la vente des places. Dans la convention que nous avons passée avec la ville, nous avons la possibilité de sous-louer nos tribunes et après plusieurs années de recherches, nous avons trouvé un partenaire afin d’organiser un autre événement sur la Grand-Place."

C’est ainsi que MB Productions proposera le Symphonic Spectacular sur la Grand-Place le 27 juin à 21 heures, entre les deux représentations de l’Ommegang, donc. "C’est un rêve de pouvoir le réaliser, explique Manu Braff, le producteur à qui on devait l’expo Van Gogh à la Bourse, entre autres. "Light show, chorale, European Philharmonia, lauréats du Reine Elisabeth participeront à ce spectacle qu’on veut grandiose avec du Tchaïkovsky, du Verdi, des musiques de film..."