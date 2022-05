La demande de permis a été introduite, et l’enquête publique vient d’être lancée pour le projet "Max-sur-Zenne", qui ambitionne de rénover le vaste parc du Quartier Nord et remettre la Senne à ciel ouvert.

Présenté fin 2021, le réaménagement du parc Maximilien se concrétise peu à peu : les autorités viennent d’introduire le permis d’urbanisme, et l’enquête publique est ouverte jusqu’au 23 juin.

Le projet, connu sous le nom de "Max-sur-Zenne", prévoit de rénover le parc en mettant à ciel ouvert la Senne sur 650 mètres, "du parc. "peut-on lire dans la demande de permis portée par Bruxelles Environnement et la Ville de Bruxelles.

© D.R.

© D.R.

La ferme déplacée

Il est prévu de réaménager le parc, avec plusieurs traversées dont une principale (le "pertuis") le long du ruisseau, des espaces végétalisés accessibles au public, du mobilier urbain et des modules de sport et de jeux (terrain multisport en béton, terrain de foot synthétique, aire de "street work-out". "Au travers du récit de la Senne et de son double-pertuis, le paysage proposé par le projet cherche à donner une identité particulière à l’espace public, qui soit représentatif d’un quartier à l’histoire très particulière."

© D.R.

© D.R.

© D.R.

Le périmètre comprend le vaste parc actuel entrecoupé par le boulevard Bolivar et l’avenue de l’Héliport, mais également la bordure du bassin Vergote. La ferme actuelle "Maximilien" sera déplacée proche des logements du Foyer Laekenois. Les bâtiments existants de la ferme seront conservés et rénovés, leur affectation n’est pas encore clairement arrêtée.