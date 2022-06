Nouvelle fusillade à Molenbeek ce lundi après-midi: voici ce que l'on sait Bruxelles La Rédaction Des coups de feu ont été tirés vers 14h, ce lundi après-midi, à Molenbeek. © BAUWERAERTS DIDIER

Une nouvelle fusillade a eu lieu ce lundi après-midi à Molenbeek, à 14h, selon le journal Le Soir. Ces nouveaux coups de feu auraient été tirés au carrefour de la rue des Quatre Vents et de la rue Jean-Baptiste Decock. Rachid Barghouti, le porte-parole de la bourgmestre, confirme à la DH qu'il y a un blessé à la main. L'individu était connu des services de police.



"C'est un évènement qui survient dans la continuité des guerres de territoire pour le trafic de drogue. Nous avons déjà contacté plusieurs fois et depuis longtemps la ministre de l'Intérieur à ce sujet afin de la rencontrer. Elle nous a répondu qu'il n'y avait pas de moyens supplémentaires et de nous concerter avec le chef de la zone de police concernant la stratégie." Catherine Moureaux (PS) expliquait en effet en avril à La Libre que la police "manque tellement de moyens qu'elle n'a pas toujours les capacités de répondre aux demandes de base de la population." La bourgmestre de Molenbeek demandait ainsi un renfort de 200 policiers pour la zone de police Bruxelles-Ouest.



Des agents d'autant plus nécessaires qu'entre 2019 et 2020, les saisies de drogues et d’armes par la police bruxelloise se sont multipliées, devenant quasi quotidiennes. Certains y voient un des effets de la crise sanitaire. Les problèmes de sécurité liés aux stupéfiants ne sont pas neufs à Bruxelles, mais le Covid a quelque peu modifié les formes de criminalité. Avec le télétravail, davantage de citoyens restaient à la maison, poussant les adeptes des cambriolages à opter pour d’autres activités délinquantes. Notamment en s’orientant vers la vente et le transport de drogues