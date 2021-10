Jeudi 14 octobre, près de 1.300 personnes, selon la police, ont pris part au Cimetière d'Ixelles à une marche en soutien aux victimes de violences sexuelles, alors que des dizaines de témoignages affluent depuis concernant des viols et agressions sexuelles et visent un employé des bars Waff et El Café, situés dans le quartier.

Une nouvelle marche a lieu ce jeudi soir. Les manifestants commencent à se rassembler Place Fernand Coq.