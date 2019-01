Une nouvelle vague d'étudiants va déferler ce jeudi dans les rues de Bruxelles pour réclamer une meilleure politique pour le climat. Plus de 32 000 personnes sont attendues pour cette quatrième manifestation en quatre semaines. "Les organisatrices s'attendent à encore plus de monde que les dernières fois. Elles attendent le soutien des étudiants de hautes écoles et des universités. Ils devraient être plus nombreux que la semaine dernière. Ceux du supérieur étaient encore en examens à ce moment-là", indique Ilse Van de keere, porte-parole de la zone de police Bruxelles Capitale-Ixelles.

L'itinéraire de ce jeudi est inédit. La police a modifié le parcours habituel pour des raisons de sécurité et d'organisation. Le rassemblement est prévu à 10h30 devant la gare du Nord, au boulevard Albert II. Le cortège empruntera ensuite le boulevard du Jardin Botanique, le boulevard Pachéco, le boulevard de l'Empereur et le boulevard Lemonnier notamment. La dislocation de la marche est prévue pour 12h30 à la gare du Midi.

© IPM



"On a vu que c'était fort étroit quand les manifestants passaient à la place Royale et remontaient la rue de Namur la dernière fois. On a donc changé cela pour la sécurité. On démarre du boulevard Albert II pour la simple raison que la gare du Nord est à proximité. On fait un axe Nord-Sud avec la fin du cortège à la gare du Midi. Comme la plupart viennent en train, ça permet à tout le monde de repartir facilement. On a constaté dimanche passé que les gens voulaient regagner la gare centrale alors qu'à la base ce n'est pas le but. On a gardé cela à l'esprit", explique Ilse Van de keere.

Environ 32 000 personnes ont participé à la troisième marche des jeunes pour le climat à Bruxelles jeudi dernier. Il était aux alentours de 12 500 le jeudi d'avant. La première marche des jeunes pour le climat avait mobilisé 3 000 élèves le 10 janvier dernier.