À Uccle, seule une pancarte verte de visit.brussels signale qu’un bâtiment classé se cache au bout de l’avenue Vanderaey. Derrière le portail, au cœur d’un grand jardin fleuri, la maison blanche (rose à l’origine, NdlR) et ses trois pignons, en impose par sa grandeur et son esthétique. Construite en 1895 par l’architecte anversois Henry Van de Velde, la maison précurseur de l’Art nouveau est en cours de restauration. Dans 18 mois, elle devrait accueillir des résidences d’artistes, et une ouverture au public, lors des Journées du patrimoine, est envisagée.

Laissée à l’abandon depuis quelques années, la maison, intitulée Bloemenwerf (cour fleurie), dans laquelle Henry Van de Velde a vécu environ quatre ans avec sa femme Maria Sèthe et leurs enfants à la fin du XIXe siècle, a été rachetée par une sorte de mécène qui a eu un coup de cœur pour la demeure. La Région bruxelloise et urban.brussels encadrent la restauration et y contribuent via des subsides.

La maison sera restaurée à l’identique. Sur les différents murs, des petites affiches précisent la couleur d’origine. Des reproductions de photographies de l’époque sont placées sur des chevalets. "C’est un bien classé, on ne peut pas faire n’importe quoi, indique Emmanuelle De Sart, gestionnaire technique de la direction du patrimoine culturel du service régional urban.brussels. Nous avons subventionné des études préalables et les premiers travaux de menuiserie pour un total de 200 000 euros. D’autres subventions pour le reste des travaux sont prévues. Actuellement, les travaux concernent la charpente et les châssis."

Un petit atelier de menuiserie est d’ailleurs installé au fond de la maison. "L’artisan et l’architecte sont tous deux des passionnés, spécialistes de la restauration, précise Emmanuelle De Sart. Il faut des techniques et une approche spéciales pour restaurer un bien classé. Pour rénover une porte, souvent on la remplace par une porte en PVC. Là pour une restauration à l’ancienne, ce n’est pas la même chose." Le bois originel du châssis des fenêtres et des portes est conservé. L’artisan comble les trous ou remplace les petites pièces en bois trop usées par le temps. "Il n’a utilisé que deux planches en bois pour restaurer l’ensemble des cadres. C’est un travail de minutie", ajoute la gestionnaire du patrimoine.

"Je suis passionné par Henry Van de Velde et son histoire, confie l’architecte Guido Stegen. À l’origine, il n’était pas architecte. C’est sa première construction. Cette maison c’est un peu découvrir la cuisine de l’artiste. Il était un avant-gardiste, sa maison a fait scandale. C’était un style que personne ne connaissait, totalement différent."

"Il est très important de mieux faire connaître Henry Van de Velde et son œuvre, s’enthousiasme Pascal Smet, secrétaire d’État au Patrimoine. Il est important de protéger et de restaurer sa maison. Le Bruxellois est attaché à son patrimoine."