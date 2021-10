Moins d'une semaine après la manifestation contre les violences sexuelles au cimetière d'Ixelles , une nouvelle manifestation - toujours contre les violences sexuelles - est prévue ce jeudi soir à 18h30 sur la place Fernand Cocq. L'événement aura lieu en plein conseil communal d'Ixelles.

Le bourgmestre d'Ixelles Christos Doulkeridis (Ecolo) n'a pas encore reçu la demande officielle. Mais n'interdira a priori pas le rassemblement si une demande officielle lui parvient. Il s'étonne néanmoins de cette nouvelle initiative. "C'est un peu surprenant. Je les ai reçues pendant deux heures la semaine dernière. J'ai promis que nous allions faire la liste de problèmes et avancer. Et nous devons nous revoir dans un mois."

Christos Doulkeridis se dit à l'écoute des manifestantes et s'engage - comme il l'avait annoncé la semaine passée - à lister les problèmes et à prendre les mesures adéquates comme la mise en place d'une charte de bonne conduite pour les bars et discothèques.

De leur côté, les organisatrices demandent à ce que les manifestant soient plus nombreux que la semaine passée. "Ce qui nous a fait hurler et qui continue de nous mobiliser ne sera pas abordé à l'ordre du jour du conseil. C'est inadmissible. C'est maintenant qu'il faut gueuler et gonfler nos rangs. Montrons que nous ne lâcherons rien, que nous ne bougerons pas tant que des actes ne seront pas posés. Continuons à faire trembler la commune et la Région", assurent-elle sur Instagram.