La première rame du nouveau métro de la Stib, est arrivée. Après six mois d’essais, elle circulera sur les lignes 1 et 5 début 2021.

Moment solennel. Devant le CEO de la Stib Brieuc de Meeûs, la ministre bruxelloise en charge de la Mobilité, Elke Van den Brandt (Groen) et un parterre de journalistes, la sixième et dernière voiture de la nouvelle rame de métro M7, restée sur le camion, descend et rejoint les autres voitures sur les rails.

"La nouvelle rame de métro est arrivée à Bruxelles, annonce fièrement le directeur général de la Stib. C’est un grand jour pour la Stib et les Bruxellois. Je salue tous les gens qui préparent ce grand moment. On n’achète pas un métro comme on achète un avion. Les avions se choisissent sur catalogue. Ici, cette rame est pensée, conçue et construite pour la Stib et Bruxelles."

Cette nouvelle rame entrera dans les stations des lignes 1 et 5, début 2021. Avant de circuler, une série de tests sont indispensables. Une première série d’essais sera effectuée sur le site de Haren cet été et d’autres tests dureront trois mois sur le réseau de la Stib. Les autres rames suivront au rythme de deux nouvelles rames toutes les sept semaines. La Stib prévoit que d’ici le 3e trimestre de 2022, les 22 premières rames circuleront toutes sur le réseau. Au total, ce sont 43 rames qui ont été commandées et viendront compléter au fur et à mesure les quatre lignes de métro. "Dans un premier temps, leur mise en service libérera des rames des lignes 1 et 5 qui viendront renforcer les lignes 2 et 6" , explique la Stib. Plus tard, ces rames dernier cri seront amenées à desservir la future ligne de métro 3 qui reliera Bordet et Albert.

"Le taux de fréquentation des métros augmente, déclare la ministre Elke Van den Brandt. Ces rames plus fiables, plus spacieuses et confortables, participent à convaincre les gens d’utiliser les transports en commun."

Avec ces nouvelles rames, la Stib souhaite augmenter à la fois les fréquences des métros et le nombre de places. "L’intervalle en heure de pointe passera d’un métro toutes les 2 minutes 30 sur le tronc commun à un métro toutes les 2 minutes, précise la Stib. Sur les lignes 2 et 6, 3 000 places en plus par heure et par sens seront proposées. Sur le tronc Gare de l’Ouest-Mérode, ce sont 5 000 places supplémentaires."

La rame de métro M7, dont le design est signé une nouvelle fois par Axel Enthoven, arbore un look chromé chic. Ses couleurs, noir et argent, ont été choisies par les voyageurs en 2017. La rame est également davantage accessible aux personnes à mobilité réduite, poussettes et vélos grâce à des portes plus larges, un plancher 100 % plat à hauteur des quais et des espaces polyvalents dédiés.

L’autre particularité de cette rame vient des dessins représentant les passagers sur les façades des voitures. Ils sont tous masqués. "On a vérifié, sinon il y aurait eu des amendes", plaisante la ministre de la Mobilité.