Nuisances sonores de l'aéroport Bruxelles National : 14 scénarios pour sortir de la crise BruxellesExclusif Mathieu Ladeveze © PHOTONEWS

L'Etat fédéral a envoyé l'étude d'incidences aux plaignants juste avant l'échéance. Cette étude, que La DH a pu lire, propose différents scénarios dont l'objectif est de limiter les nuisances sonores des riverains tout en nuisant le moins possible à l'activité économique de l'aéroport. Le cadastre de bruit promis et exigé par la décision de justice du 19 juillet 2017 fait également partie de l'étude. Il laisse néanmoins les associations de riverains sur leur faim. Deux scénarios sont jugés les plus efficients par l'auteur de l'étude : une modernisation de la flotte d'avions et, surtout, le renvoi des décollages vers le nord du pays... Explications.