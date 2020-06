Au vu des températures annoncées dans les prochains jours, plusieurs communes ont annoncé avoir réactivé leur plan canicule. Petit tour d'horizon.

Grand soleil, ciel bleu et brise légère : l'été a posé ses valises à Bruxelles. Mais si les fortes chaleurs en ravissent certain(e)s, content(e)s de pouvoir profiter des terrasses et espaces verts de la capitale, d'autres ont plus de mal à les supporter. C'est notamment le cas des personnes âgées qui doivent veiller à bien s'hydrater. De leur côté, les communes activent petit à petit leur Plan canicule.

Hier, la Ville de Bruxelles a annoncé que les équipes des maisons de quartier se rendraient, dès que les températures dépassent les 28°C, au domicile des personnes identifiées afin de veiller à leur état de santé et de garder le contact. Toute personne en situation de précarité ou de dépendance, peut s'inscrire ou se faire inscrire via le numéro de téléphone gratuit 0800 35 550 afin de bénéficier des services liés au plan. Un numéro de fax (02/218.32.48) et une adresse email (info@lmdq.be) sont également disponibles pour les personnes malentendantes ou ayant des difficultés à s'exprimer.

A Anderlecht, le projet "Phone contact 1070" permet la tenue d'une liste de personnes en situation de fragilité qui souhaitent être contactées dans les situations de crise. En cas de canicule, ces personnes sont appelées régulièrement pour s'assurer qu'elles vont bien et leur donner des conseils. En cas de problème, la commune fait appel à un proche de la personne ou à un service d'aide adapté à ses besoins.

A Molenbeek, les autorités font appel à la solidarité citoyenne : "Les personnes isolées et/ou âgées de votre quartier ont plus que jamais besoin de votre attention. Pensez à leur rendre une petite visite pour vous assurer que tout va bien pour elles et qu’elles n’ont besoin d’aucune aide." Le service de l’action sociale de la commune renforcera par ailleurs son équipe cette semaine pour faire face à toutes situations de crise.

De son côté, Woluwe-Saint-Pierre ouvre pour la première fois un numéro vert gratuit, 0800 35 190, pour toutes informations ou aides non médicales concernant la canicule. Ce numéro est disponible du lundi au vendredi de 9h à 17h. Dès 30°C, un lieu frais sera par ailleurs mis à disposition de toutes dans le patio du centre culturel W:Halll (avenue Charles Thielemans 93) où vous serez accueilli par des secouristes de la Croix-Rouge, du lundi au vendredi. La commune a en outre envoyé un courrier personnalisé à toutes les personnes de plus de 75 ans afin de les informer de toutes les mesures qu’elle met en place et de leur rappeler quelques conseils fondamentaux à suivre.

A Woluwe-Saint-Lambert, c’est aux personnes âgées de 80 ans et plus qu’une attention particulière est accordée. Elles peuvent demander, en cas de nécessité, le passage des gardiens de la paix. Un courrier, accompagné d’une brochure, rappelant quelques conseils de prévention et de protection, est personnellement adressé à ce public à la fin du printemps. Un numéro de téléphone "canicule", 02 761 29 29, est accessible du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h (et de 7h à 15h en juillet et août).

Certaines communes travaillent à des adaptations de leur plan canicule, à la lumière de la crise sanitaire. "Vu le Covid-19, j’ai demandé qu’on adapte notre plan et la manière dont on va contacter nos habitants ‘fragiles’, par exemple en privilégiant les contacts téléphoniques dans un premier temps", indique le bourgmestre d’Evere Ridouane Chahid (PS).

A Saint-Josse, le bourgmestre Emir Kir explique que "la crise sanitaire nous a permis d'acquérir de bons réflexes tels que l'anticipation et la coordination. Nous comptons utiliser cette expérience pour gérer au mieux les épisodes de canicule avec un plan qui concerne l'ensemble de la population et qui tient compte de la vulnérabilité de certains publics". Un numéro d'appel gratuit, 0800 35 446, a notamment été mis en place afin de signaler à la commune toute personne isolée et/ou susceptible d’avoir besoin d’aide en cas de canicule. Cette ligne est accessible tous les jours de la semaine, de 8h30 à 13h. Un service de veille permettant de maintenir un contact téléphonique avec les personnes identifiées est prévu. Outre le rappel des bons réflexes à adopter, Saint-Josse a constitué des stocks permettant la distribution d’un pack « Canicule » aux personnes sans-abri ou en détresse contenant une gourde isothermique, une casquette, un brumisateur de poche et un sac à dos.

A Koekelberg également, une attention particulière sera accordée aux personnes déjà fragilisées par le confinement. Les citoyens peuvent demander conseil à la commune et faire appel à un service de livraison de courses au 02/600.15.10. Un service de navette (02/412.14.37) est aussi mis en place pour conduire les habitants à la salle de repos accessible sur demande.