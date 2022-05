a terrasse O2 à l’hippodrome de Boitsfort et le BeerGarden de Brussels Beer Project à Anderlecht viennent d’ouvrir. L’une est iconique à Bruxelles, l’autre veut le devenir.

Le samedi midi est plutôt calme à la Terrasse O2. Et pour cause, pour l’édition 2022, elle est devenue “le plus gros espace de coworking à ciel ouvert de Belgique”. Wifi, prise dans les banquettes, salle de réunion disponible sur réservation… Tout est pensé pour travailler en extérieur seul ou à plusieurs.