La tension continue de monter sur le dossier de la régularisation des sans-papiers. Ce matin, devant l'église du Béguinage, les quatre porte-paroles qui ont assisté à des réunions avec l'office des étrangers et le Secrétaire d'État à l"asile et l'immigration Sammy Mahdi (CD&V) ont appelé le gouvernement à reprendre le dossier en main. En juillet, socialistes et écologistes du gouvernement fédéral avaient annoncé qu'ils démissionneraient si un sans-papier venait à décéder des suites d'une grève de la faim entamée pour se faire entendre par Sammy Mahdi. "" explique alors Me Alexis Deswaef, qui a participé aux réunions de juillet avec les institutions politiques.

Lors de ces réunions tenues les 20 et 21 juillet, le Secrétaire d'État aurait avancé que les grévistes qui« peuvent produire des preuves de ladite intégration, doivent introduire leur dossier et arrêter la grève car ceux-là sont dans une situation pouvant donner lieu à une régularisation ». Chose faite par les grévistes sans-papiers qui attendaient un retour positif des autorités.

Alors que les premiers rapports commencent à tomber, la quasi-unanimité d'entre-eux sont négatifs à la surprise des sans-papiers et les organisations les soutenant. "Sur le dossier de Nezha (une sans-papiers qui a déjà repris la grève de la faim, NDLR), il y avait une page et demie de points positifs pour sa régularisation" explique Alexis Deswaef. Pour les défenseurs de la régularisation des sans-papiers, c'est clair, il s'agit d'une trahison.

Pour l'avocat, accompagné de sa consoeur Me Marie-Pierre de Buisseret, le père Daniel Alliet et Mehdi Kassou, "il est temps que le gouvernement reprenne ce dossier en main. Il faut des critères pour sortir de l'arbitraire, comme c'est le cas dans le dossier de Nezha" explique Mehdi Kassou."

À la fin de la conférence de presse, les sans-papiers présents ont pu prendre la parole face aux journalistes, notamment sur une potentielle reprise de la grève de la faim. "C'est le gouvernement qui va décider de ça. On demande avant tout que le Secrétaire d'État respecte l'accord oral qui a été fait." Avant de répondre aux accusations de chantage à propos de cette grève: "c'est juste un moyen de se faire entendre, c'est notre dernière issue".