Vous vous souvenez de la grande tour bleue, à l'extérieur du parc aquatique Océade, dans laquelle il fallait monter pour s'élancer sur les toboggans? Ce matin, sa destruction a commencé et c'est le seul vestige qu'il reste du parc déjà réduit à néant. Depuis sa vente aux enchères en septembre dernier à une société roumaine, le parc a été déconstruit pièce par pièce. La destruction de la tour est la dernière phase de la démolition et elle devrait être à terre d'ici la fin de la semaine. À la fin du mois, le parc aquatique sera définitivement de l'histoire ancienne, le béton devra alors être évacué et le terrain sera recouvert de terre destinée à être ensemensée.





© Bauweraerts Didier





© Cameriere Ennio





Ce mardi matin, il ne restait que le béton des fondations des caves et cette fameuse tour bleue. Pour la mettre à terre, la société spécialisée en démolition BSV a investi dans une grue flambant neuve qui lui a été livrée lundi. Il s'agit de la première du genre à être utilisée dans le Benelux, d'après Wouter Moors, le chef de chantier. D'une hauteur pouvant aller jusqu'à 30m, la grue a été fabriquée entièrement à la main au Japon par la société Kobelco.





© Cameriere Ennio





"Sa particularité est également le fait que ce soit une des grues les plus écologiques. C'est important pour nous dans nos nombreux projets d'investir dans du matériel de plus en plus écologique", explique Wouter Moors.





À présent, la prochaine étape de l'entreprise sera de dégager les quelque 15 000 mètres cubes de béton qui forment encore la base. La fin des travaux est prévue d'ici la fin de ce mois. Cette fois-ci, c'en est vraiment fini d'Océade.