Pour le grand départ du Tour de France, la SNCB a décidé de mettre les petits plats dans les grands.

Dans une poignée de jours, le Grand départ du Tour de France aura lieu à Bruxelles. Toute la capitale sera mobilisée pour accueillir au mieux ce grand évènement. Afin de rejoindre la capitale lors des weekend du 6 et 7 juillet, le train constituera l'une des meilleures options.

La SNCB renforcera son offre puisque 40 trains supplémentaires seront répartis sur les différentes liaisons vers et depuis Bruxelles et ce durant tout le weekend.

Pour la première étape du Tour, qui a lieu samedi 6 juillet, la SNCB conseille de descendre à la gare de Bruxelles-Central, qui est à proximité de la place Royale où a lieu le départ de la course. Pour celles et ceux qui veulent plutôt assister à l'arrivée (prévue aux châteaux de Laeken, la SNCB mettra en place des navettes gratuites entre Bruxelles-Nord et la gare de Bockstael. De 14à 20h, trois trains par heures circuleront pour assurer cette liaison.

Le lendemain, l'étape du contre-la-montre débutera Place des Palais. Il est également conseillé de s'arrêter à la gare de Bruxelles-Central pour assister au début de l'épreuve. Pour vivre celle-ci au fur et à mesure de la course, des navettes sont prévues entre les gares de Bruxelles-Schuman, Boondael, Boitsfort, Etterbeek et Schaerbeek. Pour l'arrivée, située à l'Atomium, la SNCB conseille de descendre à Bruxelles-Midi.

Durant ces deux journées, des animations et des concours seront organisés dans les gares de Bruxelles-Centrale et Bruxelles-Midi.

Pour l'étape prévue le lundi 8 juillet, dont le coup d'envoi se fait à Binche, la SNCB permet à ses voyageurs de bénéficier d'une réduction de 50% pour l'aller-retour jusque Binche.