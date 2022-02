L’immunité collective est-elle atteinte à Bruxelles? La question peut se poser alors que tous les indicateurs sont bel et bien au vert dans la capitale.

Au cours des 6 derniers mois, 282.000 personnes ont été testées positives au covid à Bruxelles. Parmi elles, 41% (soit 116.000) n’étaient pas vaccinées, 42% (soit 120.000) avaient reçu 2 doses et 14% (soit 39.000) étaient boostés. Ce sont les chiffres révélés ce 15 février par Inge Neven, responsable du dispositif covid de la Cocom. "La grande majorité de ces tests positifs ont été mesurés ces deux derniers mois", précise l’experte. Soit pendant la vague Omicron.

Notons que ces 41% de prélèvements positifs chez des non-vaccinés sont assez nettement supérieurs à leur proportion globale dans la population bruxelloise: ils y comptent pour 27% des 12 ans et plus.

1 Bruxellois sur 4 contaminé

Si on se fie à ces statistiques, ça signifie que près d’un Bruxellois sur quatre a contracté le virus ces six derniers mois. Voire beaucoup plus récemment. Un passeport pour l’immunité collective?

"On a sans doute obtenu une bonne immunité collective en effet", se risque Inge Neven. "D’abord grâce aux pourcentages de vaccination et de boosters dans la population la plus âgée et la plus fragile. Et ensuite grâce aux dizaines de milliers de contaminations, notamment chez cette part importante de personnes non vaccinées. Sans compter le fait que de nombreuses personnes exposées au variant Omicron ont été positives sans être testées. Cette combinaison de facteurs nous construit sans doute une bonne immunité collective".

Question pendante: combien de temps cette immunité collective protégera-t-elle Bruxelles? "On ne sait pas jusqu’à quand ça va durer même si le booster assure une immunité plus longue", concède la spécialiste. "Ni comment nous sommes protégés face à un éventel nouveau variant. Les mois prochains nous le diront".

Plus d’info à venir