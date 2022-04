Avec les droits de diffusion des œuvres, "Viva Frida Kahlo" propose une immersion au cœur des réalisations de la peintre mexicaine. La salle de spectacle du casino Viage se prête bien à cet exercice de projection. La narration est assurée par une voix en anglais. Pour les non-bilingues, des casques audios sont à disposition en échange d’une pièce d’identité. L’expérience retrace les moments de la vie de l’artiste associés à ses œuvres emblématiques. La souffrance qui transparaît dans l’œuvre de Frida Kahlo y est abordée. Ce qui n’est pas le cas de la seconde exposition…

"Frida Kahlo, the life of an icone" (à la galerie Horta) se concentre davantage sur la vie en archives de la peintre. On notera une certaine redondance entre les panneaux explicatifs et la projection. Ici, moins de voix off et une musique plus travaillée. Cette deuxième expo vise un public plus familial.

Mais dans les deux cas, l’objectif reste de faire découvrir l’artiste à ceux qui ne la connaissent pas du tout… de leur côté, les connaisseurs n’apprendront pas grand-chose. Dommage vu les prix : 16,50 € pour "Viva Frida Kahlo" pour un adulte en semaine, et 2 € de plus le week-end. Pour "Frida Kahlo, the life of an icone" comptez 14,50 € pour un adulte. Pour l’expérience en réalité augmentée, il faudra en revanche payer 3 € de plus…

