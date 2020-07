Avis aux amateurs de chansons, un concept karaoké d'un nouveau genre a ouvert ses portes jeudi soir en plein centre-ville, à la place de l’ancienne boîte de nuit Mister Wong : le Karafun Bruxelles.

Particularité du lieu : les participants se retrouvent pour chanter dans des salles privatives qui comportent chacune leur propre thème et univers. Les boxes peuvent accueillir entre 2 et 30 personnes. L’endroit idéal pour fêter son anniversaire, organiser un teambuilding ou un enterrement de vie de garçon/jeune fille.

© Dr



© Ennio C.

De la salle “pool dance” à la box “museum” (où l'on peut admirer une peinture de Céline Dion en Joconde), en passant par la “Diamond”, les participants peuvent sélectionner la salle de leur choix. Chaque box est unique en son genre et est conçue comme une mini salle de concert ultra high-tech où tout est contrôlable depuis le box : le son et lumières, boules à facettes, machine à fumée, etc.

“Nous proposons un catalogue comprenant plus de 40.000 titres. On essaie d’en avoir pour tous les goûts et tous les styles. Nous proposons des chansons en anglais et français, évidemment, mais également en italien, dans des langues asiatiques, en néerlandais ou hollandais”, explique Benjamin Henrion, gérant de l’établissement. “C’est ambitieux d’ouvrir en période de crise sanitaire mais vu qu’on a des salles privatisées, les gens viennent avec leur propre bulle. Nous avons intensifié le nettoyage et la désinfection et nous avons rajouté des boîtes UV pour désinfecter les micros. Le masque est obligatoire pour rejoindre les salles.”

Si les participants souhaitent manger un bout ou boire un verre, pas besoin de sortir de son "cocon". Les commandes se passent via les tablettes présentes dans les boxes, et vous seront directement amenées dans votre espace privatisé.

© Ennio C.

Ce concept existe déjà à Lille et l’objectif est de continuer à en ouvrir à Lyon, Paris, Amsterdam.

Tarif : 12 € par personne pour une session de 2h. Horaires : mardi et mercredi de 18h à minuit. Jeudi et vendredi de 18h à 1h. Samedi de 13h à 1h. Dimanche de 13h à 22h. Adresse : rue de la Vierge Noire 12 – 1000 Bruxelles