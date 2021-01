lâche Alexandre Pycke. Ce papa a récupéré son fils dimanche soir à la fin de sa garde à vue

Rappelons le contexte : en marge de la manifestation contre la justice de classe et les violences policières dimanche après-midi, 245 personnes ont été arrêtées administrativement, 91 étaient mineurs. Beaucoup de ces jeunes témoignent de brimades, d'insultes et de coups portés par les policiers pendant leur garde à vue. Une poignée de jeunes a témoigné lundi après-midi devant l'hôtel de ville de Bruxelles. Parmi ces mineurs, cinq amis de 16 et 17 ans.

© DEMOULIN BERNARD

Leurs parents, indignés par ce que leurs enfants ont vécu, souhaitent se fédérer et agir collectivement. "Cela s'organise, précise Alexandre, le papa de Simon, 16 ans. Nous avons eu une réunion zoom mardi après-midi. Pour l'instant, nous sommes un peu dispersés mais nous tentons de nous fédérer. Nous sommes en contact avec une avocate. Les gamins ont reçu des insultes, des baffes. Les jeunes s'expriment et en face, la police leur dit "fermez vos gueules, baissez les yeux". Vous imaginez le climat de terreur vécu par ces enfants. C'est une régression de la prise de parole".





"De manière individuelle, nous avons déposé une plainte au Comité P, précise Alexandre. Je sais que plusieurs plaintes ont déjà été déposées. C'est en tout cas que les parents ont décidé lors de notre réunion zoom de mardi".

Alexandre Pycke souhaite une réponse politique à la garde à vue de 91 mineurs : " Au dessus, de la police il y a Philippe Close, bourgmestre de Bruxelles. Il reste dans le déni et protège ses troupes. Il va devoir rendre des comptes et remettre de l'ordre dans sa police".

Interpellé lors du conseil communal lundi soir, le bourgmestre socialiste de Bruxelles a certifié que les mineurs avaient été traités différement et remis le plus vite possible à leurs parents. "Ce n'est pas vrai, disent les cinq amis. Les majeurs sont rentrés plus tard mais nous avons été frappés, insultés et traités comme les autres. Nous n'avons pas pu contacter nos parents. On nous avait pris toutes nos affaires".

Pascal Kayaert, père de Pirly, fait également partie du collectif de parents qui souhaitent une action collective. "Concrètement il n'y a encore rien mais nous allons compiler et transmettre tous les témoignages des enfants auprès de la Ligue des droits humains. Nous souhaitons nous faire entendre. Nous demandons réparation. Nous ne voulons ni dédomagement financier, ni le licenciement d'officiers mais les enfants et nous, parents souhaitons que les responsables politiques prennent la parole et qu'ils disent en effet, ce qu'il s'est passé est inacceptable. qu'ils disent : On va faire ne sorte que cela ne se reproduise plus".

Pascal, père de Pirly, indique que même si son fils ne conserve pas de traces physiques des coups reçus pendant sa garde à vue, il garde des séquelles psychiques. "Ces enfants veulent être écoutés et reconnus. Ils ont posé des questions et ont eu des coups pour réponses. L'attitude de certains policiers est complètement contre-productive et destructrice. Les adolescents ne comprennent pas, la police est censée les protéger". Le père de Pirly confie également que la destruction des w-c par quelques éléments perturbateurs dans les cellules ne devrait pas légitimer les claques. "Rouer de coups des gamins qui n'ont rin fait est inadmissible".