Après des allées vides, une file interminable devant le plus grand centre du pays.

Je commençais à croire que je n’en sortirais jamais !" Ce qui devait être une bonne journée pour Marie, travailleuse sociale à Bruxelles, s’est transformé en une attente interminable. Comme des centaines d’autres personnes ce mercredi, elle s’est rendue au centre de vaccination du Heysel pour recevoir une première dose de vaccin. "J’avais congé aujourd’hui. Donc je me suis dit que j’allais en profiter pour sauter le pas et me faire vacciner avant de profiter de la météo ensoleillée."