Professeur de religion et conférencier, Rachid Haddach était très apprécié d’une partie des Bruxellois. Portrait.

Les images des milliers de Bruxellois, musulmans ou non, rassemblés ce lundi pour la prière mortuaire de Rachid Haddach ont fait le tour de la Toile. Si une partie de la capitale a découvert son existence le jour de sa mort, dans la communauté maghrébine, cet engouement n’a étonné personne. Retour sur le parcours de Rachid Haddach.

Né à Molenbeek dans une famille d’origine marocaine, l’homme est surtout décrit comme bienveillant. Très tôt, il montre un intérêt pour la jeunesse. "Il faisait déjà preuve d’une grande maturité à l’époque. Il cherchait à responsabiliser les jeunes, leur parlait de l’importance de l’école", se souvient son ami d’enfance Ahmed El Khannouss (CDH). Après un passage à la Stib, Rachid Haddach prend le chemin de l’enseignement et suit de nombreuses formations sur la religion musulmane. "Je l’appelais Rachid l’érudit car il a énormément étudié ! Il lisait beaucoup de livres sur l’islam, c’est comme ça qu’il est devenu pieux."

Très pratiquant mais aussi très moderne, son succès est largement dû à sa capacité à parler aux jeunes. "Il pouvait faire référence au rap pour capter leur attention. Dès qu’il y avait un problème entre jeunes, on faisait appel à lui." Autre qualité indispensable dans le secteur de l’aide à la jeunesse, Rachid Haddach était aussi très à l’écoute de ses interlocuteurs. "Il a toujours respecté la position des autres. C’est l’un des rares à ne jamais porter de jugement. Je pense que c’est la raison pour laquelle il était aussi apprécié", estime Ridouane Chahid (PS).

Professeur de religion dans les écoles et les mosquées, il devient aussi conférencier. Sur Internet, ses prêches sont très largement regardés. À tel point qu’en 2016, le journal français Libération annonce que le Bruxellois est le quatrième imam francophone le plus consulté sur YouTube. Largement apprécié au sein de la communauté musulmane en Belgique, Rachid Haddach n’échappe cependant pas aux critiques.

Sa vision de l’islam, jugée trop conservatrice, lui est notamment reprochée, ainsi que ses liens avec la mosquée du Cinquantenaire. Dans un message Facebook en 2013, il annule sa participation à un salon musulman organisé par l’Union des organisations islamiques de France expliquant qu’un "certain aspect du côté artistique ne concordait pas avec ses convictions religieuses". Certains y voient une position orthodoxe, considérant la musique et les concerts comme contraires à la bonne pratique musulmane. Mais le Bruxellois se défend d’une quelconque radicalité. Ahmed El Khannouss précise : "Au contraire, les rigoristes ne l’aimaient pas parce qu’il connaissait très bien la religion et avait toujours de bons arguments. Rappelons d’ailleurs qu’il a été violemment agressé par des membres de Sharia4Belgium."

Fin 2012, il annonce à ses amis Facebook que des problèmes de santé l’obligent à arrêter ses activités de prédication. "Il était très réservé quant à son cancer. Mais même malade, il n’a jamais hésité à prendre sa moto pour aller aider son prochain." Il y a trois semaines encore, il se voulait rassurant sur son état de santé dans un commentaire Facebook. Ce week-end, ce fervent voyageur qui "aimait prendre son sac à dos et découvrir le monde", a réalisé son dernier voyage, après huit ans de combat contre la maladie. Il repose aujourd’hui au cimetière multiconfessionnel de Schaerbeek. "Sa volonté de se faire enterrer ici témoigne de son amour pour Bruxelles." Lundi, la capitale le lui a bien rendu.