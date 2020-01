C’est un peu plus sale qu’avant, tout paraît encore très brouillon. Avant d’ouvrir, on doit toujours nettoyer devant chez nous." Du pas de la porte du Volle Gas, Leona, l’une des gérantes du restaurant, observe la nouvelle place Fernand Cocq inaugurée en mai dernier. Si elle admet que le résultat est plutôt réussi dans l’ensemble, l’Ixelloise déplore toutefois de nombreux défauts à améliorer. "Pendant les deux années de travaux, nous avons perdu 30 % de notre chiffre d’affaires. Depuis, c’est très difficile de retrouver notre clientèle. On a une terrasse plus petite, on a perdu quasiment dix tables et si on dépasse la ligne, on a une amende."

Juste en face, de l’autre côté de la place, c’est le même son de cloche chez Adnane. Responsable de l’Atelier du Boucher, ce commerçant ixellois regrette l’époque avant le chantier. "En deux ans, les clients qui ne venaient plus chez nous à cause des travaux ont adopté d’autres habitudes, ils ne vont pas revenir. Et depuis l’inauguration de la place, on trouve que c’est très calme ici, difficile de ramener des nouveaux clients." De son côté de la place, juste à côté de l’arrêt de bus, Adnane et son équipe n’ont d’ailleurs plus le droit de sortir leur rôtissoire, "car ça peut salir la nouvelle pierre."

Du côté des riverains par contre, c’est plus mitigé et surtout plus joyeux. "On voit plus d’enfants jouer sur la place, c’est plus convivial. Ça donne plus envie d’aller promener son chien dans le quartier", sourit Mickaela. Assis près de l’arrêt de bus, Billy, Ixellois depuis ses 8 ans, met tout de même en garde : "C’est très beau mais la différence de niveau juste à côté de l’arrêt de bus est très dangereuse. J’habite juste là et je vois tout le temps des gens tomber quand ils ne font pas attention."

Pour cet Ixellois presque pure souche, "le résultat donne très bien. Il y a un côté plus convivial. Les gens vont revenir petit à petit et alimenter les commerces mais il faut surtout faire attention aux endroits où il y a encore des petits défauts".