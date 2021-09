La nouvelle est tombée ce mardi : le pass sanitaire pourra être exigé dans une série de lieux à Bruxelles, pour les plus de 16 ans. Il s’agit de l’Horeca, des centres de sport et de fitness, des discothèques et salles de danse, des foires commerciales et lieux de conférence, des installations d’événements culturels, récréatifs et festifs. Il faudra attendre que cette décision soit officialisée par le CoDeCo mais il est prévu que le pass sanitaire soit d’application dès le 1er octobre. Cette décision est principalement motivée par le faible taux de vaccination à Bruxelles.

Et elle ne fait pas la joie de tout les secteurs à nouveau impactés par cette crise sans fin. A la brasserie Ommegang, dans le centre-ville, c’est un coup dur pour Anne Merkpoel et Luk Ulaj, les propriétaires de l’établissement. « On ne voit pas le bout du tunnel et on est épuisé psychologiquement. On se sent punit parce qu’à chaque nouvelle mesure, on sait que c’est pour nous », confie Luk Ulaj. Selon eux, le fait d’imposer le pass sanitaire uniquement à Bruxelles n’a aucun sens sans le rendre obligatoire pour prendre les transports en commun, localement, mais aussi depuis la Wallonie et la Flandre.

« On a aucune idée de comment faire pour contrôler. Comment dire aux clients qu’ils ne sont pas les bienvenus ? On va tenter d’en faire une force en leur disant ‘Venez à Bruxelles, ici vous êtes sûr que personne n’est malade’, si tout le monde doit présenter son pass », explique Anne Merkpoel. Selon Luk, le taux de vaccination n'augmentera pas et il s'attend à une circulation de faux pass sanitaires.

© Marie Russillo

Anne et Luk pensent qu'il y aura une baisse de la fréquentation visible dans les semaines à venir et que les clients iront au restaurant dans la périphérie comme à Waterloo. « Ça fait une semaine qu’on entend des bruits de couloir, on est encore les dindons de la farce ». Ils demandent également au gouvernement de penser à eux et de prolonger le chômage économique, ainsi que de donner des aides, pour eux qui, à Bruxelles, ont été les plus impactés.

Déjà laminés par un été aux allures d’hiver, désastreux au niveau des fréquentations, Anne et Luk appréhendent les mois à venir.

Cette mesure concerne également les salles de sport. Et c’est le cas de Keep Cool, située près de l’Avenue Louise. Stacy Jacques, la manager, a appris la nouvelle ce mercredi matin. « On s’y attendait, c’est dommage. Le gouvernement n’assume pas ses responsabilités et ça se répercute sur nous », explique-t-elle. Pour Stacy, le nombre de vacciné augmentera car cette décision rend d’une certaine manière le vaccin obligatoire, et les non-vaccinés sont du coup discriminés.

© Marie Russillo

Elle s’attend à faire face à certains clients opposés à la vaccination, et elle se prépare aussi à des discussions avec certains de ses employés également réticents par rapport à la vaccination. Comme Keep Cool fait partie d’un groupe français, ce sont des décisions communes à tous les clubs qui s’appliqueront dès le 1er octobre. « Dès qu’un client viendra, il devra présenter son pass qui sera encodé une fois par le système, donc il ne devra plus le présenter ». Pour Stacy, le fait d'imposer le pass sanitaire seulement à Bruxelles est selon elle complètement absurde. « On est en train de dire qu'à Bruxelles, on est des mauvais élèves, mais de nombreux Wallons et Flamands viennent travailler ici, donc ce n’est pas logique ».

Une vaccination obligatoire cachée derrière de nouvelles mesures loufoques, c’est en tout cas l’état d’esprit des secteurs qui sont à nouveau la cible. Pour ceux qui ont su tenir le coup jusqu’ici, il faudra encore franchir cet obstacle supplémentaire.