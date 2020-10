Le 22 novembre, l’Opération chaussettes rechausse ses bottes d’intermédiaire entre la générosité des contributeurs et les besoins de ceux qui ont été encore plus fragilisés par les circonstances récentes.

Les chaussettes sont le symbole de cette initiative mais pour les aider, les associations actives sur le terrain manquent aussi d’écharpes, de vestes, de pantalons, de bonnets, gants, pulls, sous-vêtements, chaussures pour hommes. Pour participer, vous pouvez faire et organiser des dons, dans sacs triés et marqués H (hommes), F (femmes), E (enfants) ou P (couvertures et produits de première nécessité). Les vêtements estivaux sont également acceptés.

Comme chaque année, l’Opération chaussettes bénéficiera du précieux concours de la police de Bruxelles, qui mettra des camions et leurs conducteurs à disposition de cette initiative.