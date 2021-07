Ce jeudi, les pompiers bruxellois sont intervenus à plus de cent reprises pour des caves et tunnels inondés, des arbres déracinés, etc. aux quatre coins de la région capitale. Les pluies incessantes ont causé des dégâts mais n'ont fait aucun blessé contrairement aux drames qui se sont joués dans certaines communes wallonnes.

Les cinq derniers épisodes orageux qui ont touché les 19 communes bruxelloises n'ont d'ailleurs pas causé de dégâts extrêmes. Certes, des quartiers - de Berchem-Sainte-Agathe notamment - furent sous eau pendant quelques heures le 4 juin dernier, idem du côté de Flagey lors des orages du 13 juillet lorsqu'une petite rivière s'est constituée rue Gray ou qu'un fin torrent de boue avait été signalé avenue De Fré à Uccle. Hier, certaines artères situées dans le bas d'Anderlecht étaient elles aussi sous eau, mais sans commune mesure avec les torrents déchaînés observés en Wallonie.